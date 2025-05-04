Президент Кубы назвал честью возможность посетить парад 9 мая на Красной площади

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что через несколько часов окажется в России. Об этом он написал в соцсети X. Президент Кубы примет участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы.

«Куба будет на Красной площади 9 мая. Это честь»,— написал президент Кубы. Он напомнил, что Куба и Россия также празднуют 65-летие установления отношений.

Помимо Кубы парад Победы в Москве планируют посетить более 20 глав государств и правительств. В их числе — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и др.

Екатерина Отрашкевич