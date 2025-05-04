Туристический центр Барнаула благоустроят за 46,5 млн рублей

В Барнауле объявлен аукцион на право выполнение работ по обустройству туристического центра столицы Алтайского края. Заказчиком торгов выступает комитет по благоустройству города.

Начальная цена установлена в размере 46,5 млн руб. Победителю аукциона предстоит установить две информационные стелы, 24 лавочки, арт-объект «Обь», панно со световой инсталляцией и др.

Итоги аукциона подведут 14 мая. Работы по контракту его победитель должен будет завершить до 20 октября 2025 года.

Валерий Лавский