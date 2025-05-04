Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Суксуном

Сегодня в 5 часов 45 минут произошло дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом «Ютонг». Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в районе деревни Шахарово на участке трассы Пермь-Екатеринбург водитель допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Предварительно пострадали три человека. По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ