Новороссийский «Черноморец» обыграл ярославский «Шинник» со счетом 0:2

Футбольный клуб «Черноморец» сегодня, 3 мая, провел матч на выезде с командой «Шинник» в Ярославле. Новороссийцы обыграли соперников со счетом 0:2, сообщила пресс-служба ФК «Черноморец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Команда из Новороссийска готовилась к матчу за несколько дней. Оба гола на пятой и 45-й минуте матча в ворота «Шинника» забил Гедеон Гузина. Новороссийский «Черноморец» одержал шестую победу в сезоне.

«Каждый голос, каждый ваш взволнованный вздох, каждый хлопок в ладони мы слышим и чувствуем. Спасибо каждому, кто сегодня шумел на стадионе и заводил команду. Эта победа для вас и ради вас. Мы движемся вперед вместе»,— поделились первыми эмоциями после победы в Ярославле футболисты из Новороссийска.

В минувшее воскресенье новороссийский «Черноморец» одержал победу в матче с саратовским «Соколом». Следующая игра команды против нынешнего лидера в турнирной таблице Первой лиги ФК «Балтика» состоится 10 мая в Новороссийске.

Новороссийские футболисты продолжают борьбу за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Футбольный клуб «Черноморец» входит в топ-3 самых посещаемых команд Первой лиги.

Алена Воробьева