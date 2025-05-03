«Рубин» проиграл «Краснодару» в матче чемпионата РПЛ со счетом 1:2

«Рубин» уступил футбольному клубу «Краснодар» со счетом 1:2 в матче 27-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги.

Встреча прошла в Краснодаре. Первый гол забил полузащитник краснодарского клуба Эдуард Сперцян на 5-й минуте встречи, а уже на 40-й минуте его сокомандник Витор Тормена удвоил преимущество. В составе казанской команды гол забил защитник Илья Рожков.

Следующий матч «Рубин» проведет дома против «Ростова». Встреча запланирована на 11 мая.

Влас Северин