Суд арестовал подозреваемую в подготовке теракта в Дагестане

Советский районный суд Махачкалы на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в подготовке теракта, передает «Интерфакс». ФСБ сообщала, что она планировала подорвать взрывное устройство у здания полиции в Хасавюрте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщину 1996 года рождения задержали 2 мая. В ее телефоне силовики нашли видео, где она приносит присягу «Исламскому государству» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ). При задержании у женщины изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Подозреваемая рассказала, что выполняла поручения некого Абдуллы, с которым познакомилась в Telegram. Источники «Ъ» в правоохранительных органах предположили, что Абдула находится на территории Украины или действует по указке украинских спецслужб. По их словам, в ближайшее время женщине предъявят обвинение в подготовке теракта (ст. 30 и ст. 205 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «С Украины заказали смертницу».