С Украины заказали смертницу

В Дагестане задержана женщина, присягнувшая лидерам признанного террористическим и запрещенного в РФ «Исламского государства». Ко Дню Победы 9 мая, согласно показаниям несостоявшейся террористки, она должна была совершить самоподрыв у здания полиции в Хасавюрте. По версии силовиков, преступление пытались организовать с территории Украины.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанная

Фото: оперативная съемка Задержанная

Фото: оперативная съемка

По данным ФСБ, у задержанной, женщины 1996 года рождения, были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В ее телефоне следователи обнаружили переписку в Telegram с боевиком международной террористической организации, в которой обсуждался планируемый подрыв. Там же оказалось и видео с принесенной женщиной присягой террористической группировке.

Задержанная под запись на видео, распространенном ЦОС ФСБ, рассказала о том, что познакомилась в исламской группе в мессенджере с человеком по имени Абдула, который просил ее фотографировать здания различных организаций в Хасавюрте и Хасавюртовском районе. Он поручал ей закупить компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства.

Бомбу планировалось использовать к 9 мая, при этом рассматривался и вариант дистанционного взрыва, и самоподрыва.

Присягу, зафиксированную на видео, задержанная дала Абу Хафсу (Абу Хафс аль-Хашеми аль-Кураши — халиф признанного террористическим и запрещенного в РФ «Исламского государства»).

Как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах, несостоявшаяся подрывница воспитывалась в приемной семье, несколько раз была замужем, у нее есть дети. Силовики предполагают, что Абдула, который инструктировал ее, находится на территории Украины или действовал по указке украинских спецслужб. Компоненты для самодельной бомбы закупались на маркетплейсах.

Задержали подозреваемую в квартире, которую она сняла по указанию «Абдулы из "Телеграма"», чтобы собрать там взрывное устройство. В ближайшее время ей предъявят обвинение в подготовке теракта (ст. 30 и ст. 205 УК) и арестуют судом.

Юлия Рыбина, Махачкала