4 мая в Татарстане ожидается до +20 градусов и дождь

В воскресенье, 4 мая, на территории республики прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха на территории республики будет колебаться от 0 до +5 градусов ночью и от +15 до +20 градусов днем.

В Казани ночью ожидается переменная облачность с локальными дождями при температуре от +3 до +5 градусов. Днем дождя не ожидается, сохранится облачная погода с прояснениями. Максимальная температура составит от +17 до +19 градусов.

Влас Северин