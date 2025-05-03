Полярный волк сбежал из вольера в нижегородском зоопарке «Лимпопо» днем 3 мая. Очевидцы сообщили, что хищник выбрался в то время, когда в учреждении находились посетители. Зоопарк эвакуировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волк, сбежавший из вольера

Фото: скриншот из видео очевидца Волк, сбежавший из вольера

Фото: скриншот из видео очевидца

По данным Telegram-канала Ni Mash, животное находилось на карантине в отдельном помещении перед отправкой в другой зоопарк. Один из сотрудников пошел кормить волка, но не закрыл замок, и животное сбежало. После «прогулки» хищник сам вернулся в свой вольер, обошлось без пострадавших.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг.

Елена Ковалева