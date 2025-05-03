Сериал о подпольщиках Таганрога вышел 3 мая в онлайн-кинотеатре

3 мая в онлайн-кинотеатре Premier стартовал показ сериала «Таганрог». В нем повествуется о борьбе подполья во время оккупации Ростовской области в 1941-1943 годах, сообщает «Ъ». Уточняется, что 5 мая к показу военно-исторической драмы приступит телеканал НТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Таганрог» состоит из восьми серий. Сюжет: офицера госбезопасности Виктора Швеца направляют в город, чтобы организовать разведывательную и подпольную деятельность. Движение, состоявшее сначала из одной ячейки, вырастает до сотен человек.

«Идея сериала принадлежит руководителю поискового объединения «Миус-Фронт», военному историку из Ростова-на-Дону Андрею Кудрякову,— пишет издание.— События, которые легли в основу сюжета, взяты из архивных документов. В качестве консультантов привлекались участники СВО, представители РАН и общественных ветеранских организаций».

Владимир Андреев