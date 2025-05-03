Состоялась премьера военно-исторического сериала «Таганрог»

В онлайн-кинотеатре Premier вышел сериал «Таганрог», в котором повествуется о борьбе донского подполья во время оккупации Ростовской области в 1941-1943 годах. 5 мая военно-историческую драму начнет показывать телеканал НТВ.

Картина состоит из восьми серий. По сюжету офицера госбезопасности Виктора Швеца направляют в Таганрог с заданием организовать разведывательную и подпольную деятельность под видом поволжского немца Густава Шварца. Движение, по началу состоявшее из одной ячейки, вырастает до сотен человек.

Идея сериала принадлежит руководителю поискового объединения «Миус-Фронт», военному историку из Ростова-на-Дону Андрею Кудрякову. События, которые легли в основу сюжета, были взяты из архивных документов. В качестве консультантов привлекались участники СВО, представители РАН, общественных ветеранских организаций.

Сериал создавался в рамках проекта «Без срока давности» компаниями «Газпром-Медиа Холдинг» и «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета.