В партии Фицо отвергли сообщения об отмене визита в Москву

Депутат от правящей в Словакии партии «Курс — социальная демократия» Ян Рихтер сообщил, что визит премьера Роберт Фицо в Москву на День Победы не отменялся. Ранее СМИ писали, что господин Фицо мог отказаться от поездки в Россию из-за плохого самочувствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«К этому моменту он не отменил программу (поездки в Москву на 9 мая.— "Ъ"), поэтому, я полагаю, что он поедет»,— сказал Ян Рихтер телеканалу JOJ 24. Как уточнил депутат, отмена других мероприятий «не подтверждает того, что Фицо не способен выполнять свою работу».

Ранее словацкие СМИ обратили внимание, что в апреле Роберт Фицо отменил несколько поездок, в том числе визит в Великобританию. Сам премьер-министр говорил, что изменения в его расписании связаны с «хлопотами» после покушения в мае 2024 года. Издание Markiza допустило, что господин Фицо может отменить визит в Москву на 9 мая.