ФК «Сочи» переиграл «Арсенал»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 31-го тура Первой лиги на своем поле взял верх над тульским «Арсеналом». Встреча закончилась со счетом 5:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории противостояния «Сочи» и «Арсенала» сыграно семь матчей. Три победы в активе сочинской команды, два матча завершились вничью, два раза праздновал успех тульский коллектив. Если «Арсенал» идет на десятом месте в турнирной таблице, то сочинские футболисты продолжают борьбу за выход в российскую Премьер-лигу. Счет в этом матче открыли гости на 54-й минуте. Через десять минут сочинцы восстановили паритет, когда отличился Роман Пасевич. На 75-й минуте Руслан Магаль помог «Сочи» выйти вперед. В оставшееся время хозяева еще трижды забили. Дубль на счету Даниила Мартового, еще мяч с пенальти забил Мартин Крамарич. В итоге победа «Сочи» со счетом 5:1.

После 31-го матча в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 56 очков и идут на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре сочинцы сыграют 10-го мая в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Соперник занимает 14-е место. До конца сезона командам останется провести по три матча.

Евгений Леонтьев