В поджоге двери квартиры рэпера подозревают жителя Ульяновска

Предположительно, задержанный поджигатель двери квартиры на Социалистической улице, где ранее проживал рэпер Оксимирон (признан в РФ иноагентом), является жителем Ульяновска. Об этом в субботу сообщило, ссылаясь на свои источники, сетевое издание «Вести.Ру» (учредитель — ВГТРК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По другим данным, 20-летний задержанный является жителем Санкт-Петербурга, ранее, возможно, проживавшим в Ульяновске.

Задержанный признался, что заказ на поджог был размещен в объявлении в одном из Telegram-каналов. За исполнение разового поручения поджигателю обещали 500 долларов, но вознаграждения он так и не получил. В содеянном подозреваемый раскаялся.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», 2 мая пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти известила, что подозреваемый, поджигавший накануне дверь одной из квартир, задержан. Возбуждено уголовное дело по факту поджога по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (ч.2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Подозреваемый находится в изоляторе, ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В квартире на Социалистической улице в настоящее время проживает один из основателей Versus Battle. Рэперу Оксимирону, признанному иноагентом, исполнитель поджога передал привет от «пианиста», оставив надпись на стене парадной («пианист» — анонимный пироман из даркнета, который якобы подбивает подростков на поджоги, жертвами становятся известные люди, которых инициатор считает предателями).

Владелец квартиры оценил материальный ущерб в 20 тыс. руб.

Андрей Васильев