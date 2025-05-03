Полиция задержала поджигателя петербургской квартиры иноагента Оксимирона

Оперативники Центра Э задержали подозреваемого в поджоге двери на Социалистической улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По словам задержанного 20-летнего петербуржца, он получил задание от неизвестного в Telegram. Взамен куратор пообещал ему 500 долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На данный момент фигурант дела, проживающий в доме 10 по улице Сантьяго-Де-Куба, находится в изоляторе. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», ныне в квартире на Социалистической проживает один из основателей Versus Battle. Что касается рэпера Оксимирона, признанного иноагентом, то исполнитель поджога передал ему привет, оставив надпись на стене парадной. В силовых структурах по-прежнему отрицают, что указанная квартира принадлежит музыканту.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (поджог). В результате происшествия никто не пострадал. Владелец квартиры оценил материальный ущерб в 20 тыс. рублей.

Андрей Маркелов