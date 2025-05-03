В Татарстане за сутки произошло 15 пожаров

За последние сутки, 2 мая, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали 15 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

8 пожаров произошли в жилом секторе — в этих происшествиях пострадали 2 человека. Пожарные также 13 раз выезжали на ложные вызовы и 7 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Трижды спасателей привлекали для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики за отчетный период происшествий не зафиксировано.

Влас Северин