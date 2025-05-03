Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование дела о правах жильцов аварийного дома в Тетюшах. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил возобновить дело о нерасселении жильцов аварийного дома в Тетюшах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил возобновить дело о нерасселении жильцов аварийного дома в Тетюшах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дом П.А. Серебрякова на улице Ленина в Тетюшах является объектом культурного наследия местного значения. Здание 1917 года постройки было включено в региональную программу расселения ветхого жилья еще в 13 году, однако уже в 14-м его признали пригодным для проживания, несмотря на разрушающийся фундамент и увеличивающиеся трещины в стенах. Виновных к ответственности до сих пор не привлекли.

Ранее Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по этой ситуации. Следственное управление СК по Татарстану расследовало уголовное дело, но оно было прекращено.

Влас Северин