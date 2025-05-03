Сотрудники ГАИ из Волосово остановили лихача на ВАЗе после 12-го выстрела

Сотрудники ГАИ остановили лихача за рулем ВАЗ-2106 после 12-го выстрела, сообщает «Фонтанка». По данным издания, инцидент случился в ночь на 3 мая. Правоохранители попытались остановить машину для проверки, однако водитель увеличил скорость.

Следом началось преследование, в ходе которого водитель отечественного автомобиля грубо нарушал правила дорожного движения. В соответствии с законом один из сотрудников ГАИ выстрелил в воздух из пистолета, а затем несколько раз — по колесам.

В итоге машину удалось остановить в лесу у деревни Эдази. Злоумышленник бросил «шестерку» и попытался скрыться в лесу. Тем не менее, 25-летнего мужчину нашли и доставили в отдел. На него составили несколько административных протоколов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Mercedes въехал в толпу людей на улице Рубинштейна, пострадал гражданин Сирии. Иностранца доставили в больницу с переломом голени.

Андрей Маркелов