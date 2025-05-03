МЧС Югры выпустило штормовое предупреждение о сильных осадках 4 мая

Ночью 4 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) ожидаются сильные осадки, сообщили в окружном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Осадки прогнозируют смешанного характера: дождь и мокрый снег. Предупреждение касается западной части Ханты-Мансийского автономного округа: Березовский район, Советский район, Кондинский район, Урай, Советский.

Ранее в Ханты-Мансийске выпало рекордное количество снега: 29 апреля зафиксировали выпадение 32,2 мм снега. В последний раз рекорд обновлялся 54 года назад.

Анна Капустина