Объем выпавшего снега 29 апреля в Ханты-Мансийске побил 54-летний рекорд
В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 29 апреля зафиксировали выпадение 32,2 мм снега — это количество стало абсолютным рекордом за более чем 100 лет наблюдений, сообщили ТАСС в Ханты-Мансийском ЦГМС.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В городе за сутки выпало осадков в 3,5 раза больше предыдущего рекорда 1971 года, когда выпало 9,3 мм. Снегопад начался утром и продолжался почти весь день. К вечеру снег не растаял, несмотря на положительную температуру накануне. На расчистку улиц и дворов отправлена снегоуборочная техника.