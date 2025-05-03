Главе СКР доложат о нападении собак на мать с ребенком в Пензе

И.о. начальника пензенского следственного управления Петр Юдин доложит о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорных собак на женщину с ребенком в Пензе (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Петр Юдин также доложит об установленных в ходе расследования обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным соцмедиа, мать и ее ребенок подверглись нападению собак на ул. Фрунзе в Заводском районе Пензы. Также отмечается, что прокуратура проводит проверку по данному факту. Надзорному ведомству предстоит оценить полноту реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Павел Фролов