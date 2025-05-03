Администрация передаст в прокуратуру материалы о вырубке деревьев на горе Машук
Специалисты администрации Пятигорска совместно с представителями Бештуагорского лесничества выявили факт уничтожения зеленых насаждений на частном земельном участке на горе Машук. Материалы о нарушении направят в полицию, прокуратуру и министерство природных ресурсов региона, сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
Фото: Дмитрий Ворошилов / t.me
Кроме того, городские власти планируют подать исковое заявление в суд для привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Согласно проведенному обследованию, на территории уничтожены 20 ясеней, 12 кленов и 30 единиц дикорастущей поросли.
Земельный участок находится в частной собственности с начала 2000-х годов.