Администрация передаст в прокуратуру материалы о вырубке деревьев на горе Машук

Специалисты администрации Пятигорска совместно с представителями Бештуагорского лесничества выявили факт уничтожения зеленых насаждений на частном земельном участке на горе Машук. Материалы о нарушении направят в полицию, прокуратуру и министерство природных ресурсов региона, сообщил глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ворошилов / t.me Фото: Дмитрий Ворошилов / t.me

Кроме того, городские власти планируют подать исковое заявление в суд для привлечения виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно проведенному обследованию, на территории уничтожены 20 ясеней, 12 кленов и 30 единиц дикорастущей поросли.

Земельный участок находится в частной собственности с начала 2000-х годов.

Тат Гаспарян