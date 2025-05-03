Власти Пятигорска выявили несанкционированную вырубку деревьев на горе Машук

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своем Telegram-канале о реакции властей на обращения местных жителей по поводу вырубки деревьев на горе Машук. Представители отдела муниципального контроля выехали на место для проверки ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ворошилов / t.me Фото: Дмитрий Ворошилов / t.me

По результатам предварительной проверки установлено, что разрешительная документация на ликвидацию зеленых насаждений городскими властями не выдавалась. Для определения границ и принадлежности участка на место будет направлен кадастровый инженер.

Информацию о выявленном нарушении городская администрация намерена передать в краевую прокуратуру, ГУ МВД по Ставропольскому краю и региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды для дальнейшего расследования.

Тат Гаспарян