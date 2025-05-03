Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Пятигорска выявили несанкционированную вырубку деревьев на горе Машук

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своем Telegram-канале о реакции властей на обращения местных жителей по поводу вырубки деревьев на горе Машук. Представители отдела муниципального контроля выехали на место для проверки ситуации.

Фото: Дмитрий Ворошилов / t.me

Фото: Дмитрий Ворошилов / t.me

По результатам предварительной проверки установлено, что разрешительная документация на ликвидацию зеленых насаждений городскими властями не выдавалась. Для определения границ и принадлежности участка на место будет направлен кадастровый инженер.

Информацию о выявленном нарушении городская администрация намерена передать в краевую прокуратуру, ГУ МВД по Ставропольскому краю и региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды для дальнейшего расследования.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все