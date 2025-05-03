Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу в Уфе

Наставник ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин ответил на вопросы о четвертом матче полуфинальной серии в Уфе. Напомним, что железнодорожники обыграли «Салават Юлаев» со счетом 3:0 — забили Даниил Тесанов, Илья Николаев и Егор Сурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

«Хорошие голы забили в первом периоде. Это позволило нам иметь преимущество. Забили молодые игроки, для них это значимо в личном плане, а для команды значима командная победа. Нам без разницы, кто забивает. Здорово, что молодые парни могут брать на себя роль лидеров. Это говорит о том, что старшие помогают им»,— прокомментировал Игорь Никитин.

В состав уфимского клуба сегодня вернулся нападающий Джош Ливо. Игорь Никитин рассказал, что к нему готовились.

«Таких снайперов тренер по защитникам конкретно разбирает. Поэтому мы с уважением относимся к сопернику и к таким игрокам, как Джош Ливо, естественно»,— ответил наставник.

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз, получивший повреждение в ходе матча 1 мая, сейчас тренируется, сообщил главный тренер. Напомним, что ярославцы повели в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится 5 мая в Ярославле. Если железнодорожники одержат победу — они выйдут в финал Кубка Гагарина. Журналисты уточнили, какие шаги нужно предпринять, чтобы «не упустить серию».

«Нужно не говорить, а сделать, как делают мужчины. Я не говорю про победу, я говорю про характер команды. Прекрасно понимаем, с кем играем, знаем статистику. Поэтому готовимся серьезно»,— пояснил главный тренер.

Алла Чижова