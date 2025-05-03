«Локомотив» повел в полуфинальной серии со счетом 3-1
Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:0 и повел в серии 3-1. Игра прошла в Уфе.
Фото: ХК «Локомотив»
На 15-ой минуте первого периода забил нападающий ярославцев Даниил Тесанов с передач Ильи Николаева и Никиты Кирьянова, а за секунду до конца периода отличился и сам Николаев. В начале второго периода забил нападающий «Локомотива» Егор Сурин. Больше голов в матче не было. В воротах у «Салавата» стоял Александр Самсонов, в прошлых трех играх был Семен Вязовой.
5 мая «Локомотив» и «Салават Юлаев» встретятся в Ярославле. Это будет пятая игра серии полуфинала.