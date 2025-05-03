Axios: Трамп в Эр-Рияде соберет саммит стран Персидского залива

Президент США Дональд Трамп проведет саммит с главами стран Персидского залива во время своего визита в Саудовскую Аравию, пишет Axios со ссылкой на источники. Поездка господина Трампа в Эр-Рияд запланирована на середину мая.

По информации издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд планирует позвать на встречу лидеров всех стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В организацию входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

По словам одного из источников, планов приглашать лидеров других государств нет, но это не окончательное решение. Axios уточняет, что Дональд Трамп прилетит в Эр-Рияд 13 мая. Саммит запланирован на следующий день.

Поездка Дональда Трампа в Саудовскую Аравию станет его первым зарубежным визитом с начала второго президентского срока. В 2017 году, когда господин Трамп вступил в должность в первый раз, местом его первой зарубежной поездки стала Саудовская Аравия. СМИ допускали, что в мае 2025 года в Эр-Рияде президент США встретится с президентом России Владимиром Путиным. Сам Дональд Трамп говорил, что встреча может произойти сразу после его визита на Ближний Восток.