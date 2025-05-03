В Ульяновской области лидером по количеству жалоб граждан остается сфера ЖКХ

Ульяновский Центр управления регионом (ЦУР) в субботу сообщил данные анализа обращений жителей Ульяновской области по проблемам в различных сферах социально-экономической жизни региона за период с 24 по 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего за неделю сотрудниками ЦУР в соцсетях зафиксировано 648 обращений граждан (неделей ранее таких обращений было 908).

ЦУР отмечает, что по-прежнему лидером по количеству обращений является сфера ЖКХ (38,6%), на втором месте — плохое состояние дорог (19,8%), на третьем — здравоохранение (9,6%). Общественный транспорт занимает четвертое место, замыкает топ-5 сфера образования.

Чаще всего, по данным ЦУР, граждане жалуются на плохое водоснабжение, ямы на дорогах, проблемы с получением льготных лекарств, график движения общественного транспорта, содержание и ремонт образовательных организаций.

Андрей Васильев