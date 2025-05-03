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В Бахчисарайском районе Крыма сбили пятилетнего ребенка

Прокуратура Крыма поставила на контроль проверку обстоятельств ДТП в Бахчисарайском районе, где местный водитель сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos ехал по дороге в поселке Куйбышево, когда сбил ребенка на самокате. Мальчик выехал на проезжую часть с территории частного дома.

Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали необходимую помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина

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