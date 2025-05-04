«Киевская площадь» расчищает поле

ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева продолжает активно поглощать активы. Холдинг выкупил торговый центр «Люблинское поле» оценочной стоимостью около 2 млрд руб. и площадью 34,9 тыс. кв. м. Этот объект специализируется на продажах стройматериалов и, вполне вероятно, при новом владельце его концепция будет пересмотрена. ТЦ расположен рядом с принадлежащим «Киевской площади» ярмарочным комплексом «Москва» на юго-востоке столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Люблинское поле»

Фото: Родион Власов / Фотобанк Лори «Люблинское поле»

Фото: Родион Власов / Фотобанк Лори

Контролируемое группой компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева ООО «ТЦ "Москва"» 29 апреля получило 100% в ООО «Стройторг», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Эта структура владеет на юго-востоке Москвы торгцентром «Люблинское поле» общей площадью 34,9 тыс. кв. м. На ее балансе также находятся 46,5 га под этим объектом и соседним торгово-ярмарочным комплексом (ТЯК) «Москва», которым и владеет ООО «ТЦ "Москва"».

В ГК «Киевская площадь» подтвердили “Ъ” приобретение актива. Там добавили, что в планы входит устойчивое развитие всего комплекса в рамках современных форматов. Директор по направлению рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает покупку «Люблинского поля» в 1,5–2 млрд руб. Независимый эксперт Марина Малахатько также считает, что сумма сделки не превысила 2 млрд руб.

Выручка ООО «Стройторг» в 2024 году увеличилась на 7%, до 114,3 млн руб., чистая прибыль составила 2 млн руб., указано в СПАРК. Прежними владельцами компании выступали Юлия Ткаченко (40%), Елена Кельперис (21%), Алла Малышкова (15%), Константин Лактюшин (12%), Игорь Рыбалов (10%) и Татьяна Матиенко (2%). Связаться с ними не удалось, в самом торгцентре «Люблинское поле» не ответили на запрос “Ъ”.

ГК «Киевская площадь» — крупнейший владелец коммерческой недвижимости в РФ, в портфеле которого торгцентры «Европейский», «Ривьера» и «Времена года», рынки «Садовод» и «Фуд Сити», гостиница «Украина» и другие активы. По данным Forbes, в 2024 году доход холдинга от сдачи в аренду недвижимости увеличился на 13%, до $2 млрд.

«Люблинское поле», как специализированный торгцентр со стройматериалами и мебелью, не привлекателен для инвестиций, считает вице-президент Союза торгцентров Алексей Блюмкин. Офлайн-площадка по продаже стройматериалов для черновой отделки — это коммерчески невыгодная идея из-за доминирования в этом сегменте сетевого ритейла, соглашается управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. В Москве очень сильна конкуренция с такими игроками, как «Лемана ПРО», «Петрович» и другими, напоминает господин Блюмкин.

Для предыдущих владельцев продажа актива, по мнению Алексея Ванчугова, — «возможность "выйти в кэш" ввиду жестких ограничений по развитию».

На рынке торговой недвижимости уже явно есть насыщение рынка, и, по сути, в бизнесе остаются только самые сильные девелоперы, отмечает Марина Малахатько. В то же время «Киевская площадь», являясь владельцем многих объектов коммерческой недвижимости на юго-востоке Москвы, вероятно, консолидирует площадки в этой части города для дальнейшего развития территории, не исключает Николай Горюнов.

Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин считает, что структура «Киевской площади» проведет реконцепцию «Люблинского поля», при этом торговая функция будет сохранена. Алексей Ванчугов считает, что логичнее всего реализовать на месте «Люблинского поля» очередную фазу ТЯК «Москва». «Киевская площадь» может быть заинтересована и в развитии проекта другого формата, например современного индустриально-промышленного парка, отмечает Марина Малахатько.

В последнее время «Киевская площадь» активно заключает сделки в разных сегментах рынках. Так, группа приобрела премиальный торгцентр «Времена года» на западе Москвы, а также бывшее здание СЭВ на Новом Арбате. Структуре, связанной с «Киевской площадью», также перешла фабрика-кухня в Новой Москве, ранее принадлежавшая ГК «Конкорд» Евгения Пригожина (см. “Ъ” от 24 апреля).

Дарья Андрианова