СКР возбудил дело из-за пьяной свердловчанки, разбившей бутылку о голову ребенка

В Верхней Пышме (Свердловская область) женщина разбила бутылку о голову девочки, после чего ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе СКР. Ведомство проверит инцидент, возбуждено дело по признакам хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О случившемся стало известно из социальных сетей. Инцидент произошел в общественном транспорте, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— указано в сообщении СКР.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении мальчика в Новоуральске. Подростки повалили сверстника на пол и издевались над ним, по данным ведомств, подобное происходило не в первый раз.

Анна Капустина