Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении мальчика в Новоуральске

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении мальчика в Новоуральске, сообщили в информационном центре ведомства. СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«По данным следствия, в одной из школ в городе Новоуральске Свердловской области во время перемены несколько подростков избили одноклассника, а также совершили иные противоправные действия»,— указано в сообщении ведомства.

Все происходящее школьники записывали на видео, а затем выложили в интернет. По данным СК, мальчика и раньше постоянно травили сверстники.

Руководитель СУ СК России по Свердловской области Богдан Францишко должен предоставить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела. Расследование поставлено на контроль в аппарате Следственного комитета.

Напомним, ранее проверку по делу начала прокуратура Свердловской области. По данным СМИ, подростки во врем перемены свалили на пол своего сверстника, сняли с него обувь и издевались, засунули в рот носки.

Анна Капустина