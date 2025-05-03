В Свердловской области вечером 3 мая и 4 мая ожидают дождь и сильный ветер

МЧС Свердловской области выпустило штормовое предупреждение на вечер 3 мая и 4 мая. По данным спасателей, на территории региона ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 17 м/с.

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В ведомстве рекомендовали отказаться от выездов на природу, не устраивать мероприятия на открытом воздухе. Владельцам частных домов следует проверить состояние ливневой канализации. Автомобилистам лучше избегать притопленных участков домов, в случае ухудшения условий затормозить и перестроиться на обочину.

В МЧС обратили внимание пешеходов на возможное падение предметов и плохо закрепленных конструкций, поэтому не следует находиться вблизи зданий и парковать возле них машину. При этом важно соблюдать пожарную безопасность, поскольку во время сильного ветра риск распространения огня сильнее.

Анна Капустина