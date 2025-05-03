В Ставрополе прошел велопробег в честь 80-летия Победы

В Ставрополе состоялся традиционный ежегодный велопробег, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

«С удовольствием присоединился к неравнодушным жителям города самых разных возрастов, которые, несмотря на дождливое утро, собрались и проехали по городским улицам, отдав дань памяти нашим героическим предкам»,— говорится в сообщении.

Участники велопробега преодолели маршрут от площади 200-летия до Аллеи Героев в Парке Победы. Велоколонна растянулась на несколько сотен метров. Финальной точкой маршрута стало торжественное разворачивание 20-метровой Георгиевской ленты.

Тат Гаспарян