В Курске сожгли 13 кг санкционного сыра и хамона

В печи крематория ОБУ «Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» (СББЖ) областного центра под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также Курской таможни и транспортной прокуратуры уничтожили 13 кг санкционного сыра. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Молочную продукцию обнаружили в торговой точке «Сырное место» в Курске. Странами производства были Германия, Италия, Нидерланды, Франция и Испаниия. На продукты отсутствовали ветеринарные и прочие сопроводительные документы.

Эмбарго на ввоз молочной продукции из ЕС, США и других стран действует с 2014 года. Ранее российские рестораторы предпринимали попытки вернуть на рынок импортные сыры. В 2022 году крупная сеть фастфуда Burger King обращалась в Минпромторг с просьбой разрешить поставки в страну импортных сыров. Эксперты отмечали, что отмена санкций возможна только в рамках «всеобъемлющего политического решения».

Анна Швечикова