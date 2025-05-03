Полиция задержала подозреваемого в хищении ящика с пожертвованиями из церкви
Днем 2 мая в полицию позвонил охранник храма Сергия Радонежского в Фуражном переулке и сообщил о хищении ящика с пожертвованиями, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Правоохранители нашли злоумышленника спустя несколько часов. Им оказался 32-летний житель Пушкина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
На него составили несколько административных протоколов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала поджигателя петербургской квартиры иноагента Оксимирона.