В Новоуральске прокуратура начала проверку из-за избиения школьника

Прокуратура в Новоуральске (Свердловская область) начала проверку нанесения школьнику телесных повреждений. По данным ведомства, это сделала группа подростков на территории школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О произошедшем стало известно из публикаций СМИ. Пострадавший пройдет судебно-медицинское освидетельствование, которое определит степень нанесенного его здоровью вреда.

Прокуратура оценит работу системы профилактики по недопущению подобных слчаев. При необходимости ведомство примет меры прокурорского реагирования.

По данным портала Е1, подростки издевались над своим сверстником в школе №40 Новоуральска неделю назад. Перед уроком физкультуры его повалили на пол, сняли с него обувь и засунули в рот носок. Все это школьники записали на видео.

Анна Капустина