В Татарстане выполнили 48% годового плана по вводу жилья

В Татарстане по состоянию на 3 мая план по вводу жилья выполнен на 48%, введено 1 млн 570 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики со ссылкой на первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамира Шайдуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выполнили почти 50% годового плана по вводу жилья

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане выполнили почти 50% годового плана по вводу жилья

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках коммерческого строительства сдано 35 многоквартирных домов общей площадью более 186 тыс. кв. м, что составляет 11% от годового плана. По программе социальной ипотеки выполнено 43% плана: из 35 запланированных домов сдано шесть общей площадью 69 тыс. кв. м.

Наибольший вклад в выполнение плана внесло индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где введено 1 млн 314,5 тыс. кв. м. Для детей-сирот заключен госконтракт на приобретение 37 жилых помещений с софинансированием из федерального бюджета. Также оформлены все 27 сертификатов для многодетных семей, имеющих пять и более детей, общей площадью квартир 2 тыс. 246 кв. м.

Влас Северин