Минобороны сообщило о поражении завода боеприпасов ВСУ

Российская армия за прошедшие сутки поразила скопления вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152 районах, сообщило Минобороны РФ. По его данным, также поражен завод ВСУ по производству боеприпасов и взрывчатых веществ. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

24 мая Минобороны сообщало о массированном ударе по ВПК Украины. Основными целями министерство называло предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности.

В течение прошедшей ночи 3 мая, по информации оборонного ведомства, было уничтожено 170 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. В Новороссийске пострадали четыре человека. В Ростовской области загорелась крыша двух домов, обошлось без жертв.