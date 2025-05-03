В Волгоградской области нашли тела двух жителей, еще семеро пропали без вести

Волгоградский поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал данные о пропавших без вести за апрель. В этом месяце поступило 50 заявок, что почти вдвое больше, чем в феврале, когда искали 28 человек. Более половины найденных вернулись живыми, но двое погибли. Три заявки оказались неподтвержденными.

Среди погибших был 67-летний Николай Терехин из Камышина, найденный на следующий день после исчезновения. Также волонтеры нашли тело жителя Иловли, пропавшего 30 марта. У четверых найденных удалось установить связь с родными, но поиски семерых продолжаются.

За 2024 год волгоградские волонтеры получили 473 заявки на поиски пропавших. Успешно завершены 278 из них.

Нина Шевченко