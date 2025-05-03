Тематический «Поезд Победы» остановился на железнодорожном вокзале Ижевска

«Поезд Победы» прибыл на железнодорожный вокзал Ижевска сегодня утром — тематический состав находился на станции час, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Поезд с выставочными образцами техники времен Великой отечественной войны, вагонами-теплушками с полевой кухней и фотозоной встретили более 1 тыс. местных жителей.

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Сегодня, 3 мая, состав пройдет в Удмуртии через станции «Люкшудья», «Ува 1», «Кекоран», «Игра» и «Андрейшур», 4 мая — через «Балезино», «Глазов» и «Яр». На платформах устраивают торжественные мероприятия и концерты.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что мемориальный «Поезд Победы» пройдет по Горьковской железной дороге (ГЖД) и посетит 11 населенных пунктов Удмуртии. Состав, состоящий из шести платформ с выставочными образцами военной техники, санитарного вагона и двух вагонов-теплушек с полевой кухней и фотозоной, будет двигаться под управлением паровоза серии Л-4302.

Как указано на сайте ГЖД, паровоз Л-4302 был изготовлен на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе в 1951 году. С завода поступил в депо Белогорск Забайкальской железной дороги, в 2019 году — на Московскую магистраль. С 2024 года стал эксплуатироваться на Горьковской железной дороге. Всего в 1945-1955 гг. было произведено более 4,1 тыс. паровозов серии «Л».