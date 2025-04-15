«Поезд Победы» пройдет через 11 населенных пунктов Удмуртии в апреле-мае

Мемориальный «Поезд Победы» пройдет по Горьковской железной дороге (ГЖД) и посетит 11 населенных пунктов Удмуртии, сообщает пресс-служба филиала РЖД. Состав, состоящий из шести платформ с выставочными образцами военной техники, санитарного вагона и двух вагонов-теплушек с полевой кухней и фотозоной, будет двигаться под управлением паровоза серии Л-4302.

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Поезд отправится из Нижнего Новгорода 23 апреля и вернется обратно 6 мая. В Удмуртии «Поезд Победы» сделает несколько остановок: 30 апреля — в Можге, 1 мая — в Сарапуле, а 3 мая он прибудет в Ижевск. Далее поезд пройдет через станции «Люкшудья», «Ува 1», «Кекоран», «Игра» и «Андрейшур». 4 мая «Поезд Победы» продолжит свой путь через Удмуртию, останавливаясь в Балезино, Глазове и Яре.

Как указано на сайте ГЖД, паровоз Л-4302 был изготовлен на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе в 1951 году. С завода поступил в депо Белогорск Забайкальской железной дороги, в 2019 году — на Московскую магистраль. С 2024 года стал эксплуатироваться на Горьковской железной дороге. Всего в 1945-1955 гг. было произведено более 4,1 тыс. паровозов серии «Л».