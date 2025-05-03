Четверть ижевчан не верят в глобальное потепление

Четверть ижевчан (26%) не верят в глобальное потепление, следует из опроса сервиса SuperJob. В то же время более половины ижевчан (56%) не разделяют этого мнения. Каждый пятый (18%) затруднился с ответом на вопрос о климатических изменениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Противники концепции среди прочего указывают, что глобальное потепление является «мошенничеством капиталистов» и «раздутой проблемой, направленной на зарабатывание денег». Респонденты также говорят о том, что климатические изменения — естественные движения циклов, на которые человек влияет лишь «в рамках погрешности».

Среди женщин сторонников идеи глобального потепления больше, чем среди мужчин. Молодежь до 35 лет также чаще верит в изменение климата (63%) по сравнению с респондентами старше 45 лет (43%).

Большинство участников опроса — сторонников идеи глобального потепления — считают, что основная причина климатических изменений — деятельность человека, тогда как 25% уверены, что это естественные процессы. Женщины и молодежь чаще указывают на антропогенное влияние как на главную причину изменений климата.