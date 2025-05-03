В Самарской области СУ СКР проводит проверку по факту падения ребенка с четвертого этажа

Следственное управление СКР проводит проверку по фактам, изложенным в публикациях граждан в сети интернет о падении ребенка из окна МКД, сообщило ведомство в пятницу вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как отмечает СУ СКР, в соцмедиа была размещена информация о том, что в Чапаевске (43 км от Самары) девочка упала с четвертого этажа заброшенного дома, расположенного по улице Ленина. Несовершеннолетняя госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Информация о падении девочки появилась в одном из Telegram-каналов Чапаевска 2 мая. Очевидцы в соцсетях сообщали, что в том самом заброшенном доме на ул. Ленина часто собираются подростки. Следователям предстоит выяснить, что конкретно стало причиной падения.

Андрей Васильев