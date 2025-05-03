Академик РАН Святослав Медведев скончался на 76-м году жизни

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной одного из крупнейших специалистов Российской академии наук Святослава Медведева, сообщает пресс-служба Смольного. Ученому, который занимался изучением мозга и памяти, было 75 лет.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам»,— сказал господин Беглов.

Медведев — сын Натальи Бехтеревой, одного из ведущих нейрофизиологов СССР. Он закончил физико-технический институт имени Иоффе и Ленинградский научно-исследовательский вычислительный центр Академии наук.

С 1991 по 2017 год возглавлял Институт мозга человека РАН. В городе на Неве Медведев создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии, специализирующуюся на моделировании мозговой активности.

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Андрей Маркелов