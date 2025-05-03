В Тавде ГИБДД остановила подростков на мотоциклах, которые им купил отец

В Тавде (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции остановили подростков, управлявших мотоциклами, сообщили в пресс-службе ведомства. Они не знали правил дорожного движения и не имели прав для правления такими транспортными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники ГИБДД установили, что мотоциклы для своих сыновей приобрел отец мальчиков. Он сделал это, чтобы семья могла ездить на рыбалку, несмотря на то, что подростки не были готовы к управлению мототранспортом.

Инспекторы сочли, что действия отца были противоправными и создавали угрозу жизни и здоровью детей. В отношении него составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, статья предполагает штраф до 30 тыс. руб. Материалы проверки направили в школу и подразделения по делам несовершеннолетних для работы с семьей.

Анна Капустина