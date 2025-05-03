Двоих подростков доставили в больницу после дорожной аварии в поселке Яр
Двоих подростков госпитализировали в поселке Яр после столкновения автомобиля «Лада Гранта» с их мотоциклом, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла 1 мая около 21 часа.
Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии
30-летний водитель легкового автомобиля при развороте не заметил мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток без водительских прав.
В результате ДТП мотоводитель и его 14-летний пассажир, передвигавшийся без мотошлема, получили травмы и были доставлены в больницу. Оба транспортных средства не были зарегистрированы. По факту происшествия проводится расследование.