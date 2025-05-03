В Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА

На территории Новороссийска отменили сигнал атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Ракетную опасность в Новороссийске объявили в 01:50 мск. В 02:13 мск прозвучал сигнал атаки БПЛА и БЭК. В течение ночи во время массированной атаки в Новороссийске повредили три многоквартирных жилых дома. Пострадали два взрослых и два ребенка. Также в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале.

Сейчас экстренные службы исследуют место происшествия и ищут обломки. Мэр обещал помощь пострадавшим и попросил жителей оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности.

Алина Зорина