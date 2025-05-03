На зерновом терминале КСК в Новороссийске потушили пожар после атаки дронов

На зерновом терминале КСК в Новороссийске потушили пожар, возникший после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на город, порт и военно-морскую базу. Сейчас ведутся работы по устранению последствий падения фрагментов сбитых дронов, сообщает пресс-служба группы компаний «Дело».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

На территории зернового терминала КСК в результате атаки никто не пострадал. Все терминалы, входящие в структуру «ДелоПортс», продолжают функционировать в соответствии с внутренними регламентами и указаниями государственных органов.

По словам председателя Совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева, все сотрудники терминалов во время атаки сработали слаженно и профессионально. Многие из них имеют офицерское прошлое.

В минувшую ночь украинские беспилотники атаковали Черноморское побережье Краснодарского края. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске, где повреждены три многоквартирных жилых дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка.

Алина Зорина