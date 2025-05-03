В Казани во второй день подряд зафиксировали сбои в работе светофоров из-за погодных условий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани светофоры вышли из строя во второй день подряд

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Казани светофоры вышли из строя во второй день подряд

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проблемы затронули 12 участков, включая перекрестки Тихорецкая — Алибастрова, Восстания — Кулахметова, Копылова — Кошевого и Назарбаева — Петербургская. Также не работают светофоры на перекрестках Тихомирнова — Калинина, Проспект Победы — Мавлютова, Булак — Ташаяк, Мира — Советская, Приволжская — ЖК «Ричмонд», Ибрагимова, 44, Победы — Дубравная и Фучика — Зорге.

Днем ранее Госавтоинспекция сообщала о сбоях на десяти перекрестках. К 15:30 удалось восстановить работу шести светофорных объектов.

Влас Северин