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В Казани из-за погодных условий вышли из строя шесть светофоров

Из-за ухудшения погодных условий в Казани временно вышли из строя шесть светофорных объектов на некоторых перекрестках магистральных улиц и дорог. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

В Казани из-за погодных условий вышли из строя шесть светофоров

В Казани из-за погодных условий вышли из строя шесть светофоров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Казани из-за погодных условий вышли из строя шесть светофоров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сбои в работе регулирующих устройств зафиксированы на перекрестках следующих улиц:

  • Ташаяк — Лево-Булачная;
  • Габдуллы Тукая — С. Садыковой;
  • Амирхана — С. Хакима;
  • Тихорецкая — Алебастровая;
  • Восстания — Октябрьская.

Также проблемы со светофором есть на регулируемом пешеходном переходе на Кремлевской набережной.

UPD: в 09:09 вышли из строя еще четыре светофора на пересечениях улиц Короленко и Гагарина, Ямашева и Ибрагимова, а также Профсоюзной и Университетской. Кроме того, вновь прекратили функционировать светофоры на перекрестке Павлюхина и Назарбаева.

Артём Дергунов

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