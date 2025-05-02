Из-за ухудшения погодных условий в Казани временно вышли из строя шесть светофорных объектов на некоторых перекрестках магистральных улиц и дорог. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани из-за погодных условий вышли из строя шесть светофоров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Казани из-за погодных условий вышли из строя шесть светофоров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сбои в работе регулирующих устройств зафиксированы на перекрестках следующих улиц:

Ташаяк — Лево-Булачная;

Габдуллы Тукая — С. Садыковой;

Амирхана — С. Хакима;

Тихорецкая — Алебастровая;

Восстания — Октябрьская.

Также проблемы со светофором есть на регулируемом пешеходном переходе на Кремлевской набережной.

UPD: в 09:09 вышли из строя еще четыре светофора на пересечениях улиц Короленко и Гагарина, Ямашева и Ибрагимова, а также Профсоюзной и Университетской. Кроме того, вновь прекратили функционировать светофоры на перекрестке Павлюхина и Назарбаева.

Артём Дергунов